Covid-19’a karşı 35 milyarlık reçete

pandemi sürecindesağlanan destekulaştı. Hem işçi hem de işvereni korumak için yaşama geçirilen kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğiyleyakın çalışan içinüzerinde destek sağlandı.haneye de biner liralık destek kapsamındaödeme yapıldı.öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası' ileaileye ulaşıldı, sağlanan destek tutarıyaklaştı. Bakanlık, 5 nakdi sosyal destek programıyla 157 bin ihtiyaç sahibineüzerinde ödeme yaptı.