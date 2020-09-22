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    • Ekonomi
    • 22.09.2020 Gazete
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    ye 344 TL ! Yeni yılda (2021) ve emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?

    ve lerinin Ocak tahminine göre yüzde 5.4 olacak. Buna göre maaşlarda 344 liraya varan artış yaşanacak. Peki, emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammıyle ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...



    2021'in Ocak ayında milyonlarca kişinin maaşı artacak. Bunların başında da emekliler geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da gelmeye başladı.



    Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminleri, zam oranı için ilk ipucunu verdi. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.46 çıktı. Bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.4 olacak.



    Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 344,27 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan, 6 bin 719 lira 64 kuruşa çıkacak.
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    Haberler Ekonomi Emekliye 344 TL zam! Yeni yılda (2021) SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?
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