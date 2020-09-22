Açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin gevşetilmesinden sonra GSYH'nin güçlü bir hızda arttığına işaret edilerek, ülke ekonomisinin haziranda aylık yüzde 2,5, temmuzda yüzde 4,2 ve ağustosta yüzde 2 büyüdüğünün tahmin edildiği aktarıldı.

Ekonomik faaliyetlerin eylülde yatay seyretmesi durumunda üçüncü çeyrekte GSYH'nin geçen yılın son çeyreğinin halen yüzde 3'ten fazla altında olacağı belirtilen açıklamada, ABD ekonomisinin ardışık büyüme hızının bu yılın 4'üncü çeyreğinde "keskin" bir şekilde yavaşlamasının beklendiği kaydedildi.