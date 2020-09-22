Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,84 değer kazanarak günü 1.096,16 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,59
|2,48
|4,44
|Migros Ticaret
|40,72
|39,16
|3,98
|Borusan Mannesmann
|13,43
|12,95
|3,71
|Çimsa
|12,49
|12,08
|3,39
|Kardemir (D)
|3,28
|3,18
|3,14
|Alarko Holding
|5,67
|5,51
|2,90
|Anadolu Efes
|20,70
|20,12
|2,88
|Turkcell
|15,10
|14,69
|2,79
|Tofaş Oto Fabrikası
|23,20
|22,68
|2,29
|Netaş Telekomünikasyon
|16,52
|16,15
|2,29
|Kartonsan
|677,10
|662,00
|2,28
|Şok Marketler
|12,35
|12,09
|2,15
|Şişe Cam
|6,69
|6,55
|2,14
|Türk Hava Yolları
|10,57
|10,35
|2,13
|Bursa Çimento
|5,80
|5,68
|2,11
|Karel Elektronik
|17,11
|16,76
|2,09
|Ereğli Demir Çelik
|9,24
|9,06
|1,99
|Torunlar GMYO
|3,65
|3,58
|1,96
|Bizim Mağazaları
|15,76
|15,47
|1,87
|İş GMYO
|1,72
|1,69
|1,78