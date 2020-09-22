Borsa günü yükselişle tamamladı

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam eden sunumunun ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.