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    • Ekonomi
    • 22.09.2020 19:46
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    • 22.09.2020 20:04
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    Borsa günü yükselişle tamamladı |

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,84 değer kazanarak günü 1.096,16 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,71 ile metal, ana sanayi oldu.

    AA
    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,84 değer kazanarak günü 1.096,16 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,71 ile metal, ana sanayi oldu.

    Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, tüketici güven endeksi verisinin iyi gelmesiyle gün boyunca pozitif seyrini sürdürdü.

    Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

    Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam eden sunumunun ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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