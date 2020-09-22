Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,95
|14,29
|-2,38
|DO-CO
|308,10
|312,60
|-1,44
|Koç Holding
|13,81
|14,00
|-1,36
|Enerjisa Enerji
|8,65
|8,74
|-1,03
|Logo Yazılım
|91,30
|92,05
|-0,81
|Sabancı Holding
|7,39
|7,45
|-0,81
|Sasa Polyester
|16,78
|16,91
|-0,77
|Oyak Çimento
|7,77
|7,83
|-0,77
|Aksa Enerji
|5,70
|5,73
|-0,52
|Coca Cola İçecek
|44,40
|44,60
|-0,45
|Gözde Girişim
|5,19
|5,21
|-0,38
|Koza Altın
|76,55
|76,80
|-0,33
|Gübre Fabrikaları
|28,82
|28,90
|-0,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,38
|7,40
|-0,27
|Ford Otosan
|87,90
|88,10
|-0,23
|Alarko GMYO
|15,82
|15,85
|-0,19
|Aygaz
|10,93
|10,95
|-0,18
|Garanti Bankası
|6,47
|6,48
|-0,15
|Enka İnşaat
|6,87
|6,88
|-0,15
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,08
|8,09
|-0,12