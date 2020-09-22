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    • Ekonomi
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    • 22.09.2020 20:03
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,84 değer kazanarak günü 1.096,16 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    AA
    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alkim Kimya 13,95 14,29 -2,38
    DO-CO 308,10 312,60 -1,44
    Koç Holding 13,81 14,00 -1,36
    Enerjisa Enerji 8,65 8,74 -1,03
    Logo Yazılım 91,30 92,05 -0,81
    Sabancı Holding 7,39 7,45 -0,81
    Sasa Polyester 16,78 16,91 -0,77
    Oyak Çimento 7,77 7,83 -0,77
    Aksa Enerji 5,70 5,73 -0,52
    Coca Cola İçecek 44,40 44,60 -0,45
    Gözde Girişim 5,19 5,21 -0,38
    Koza Altın 76,55 76,80 -0,33
    Gübre Fabrikaları 28,82 28,90 -0,28
    Tümosan Motor ve Traktör 7,38 7,40 -0,27
    Ford Otosan 87,90 88,10 -0,23
    Alarko GMYO 15,82 15,85 -0,19
    Aygaz 10,93 10,95 -0,18
    Garanti Bankası 6,47 6,48 -0,15
    Enka İnşaat 6,87 6,88 -0,15
    İş Yatırım Menkul Değerler 8,08 8,09 -0,12

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