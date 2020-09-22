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    • 22.09.2020 19:16
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    nda yeni fırsatlar dikkat çekiyor! İşte 'de haftanın indirimleri

    22 Eylül Salı aktüel kataloğunda yeni fırsatlar dikkat çekiyor. İndirimli olarak satışa sunulan ürünlerin fiyat listesi yakın bir zamanda açıklanmıştı. BİM'de temizlik ürünleri dikkat çekerken indirimler arasında Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi Setive, Maisonette Yıkanabilir Yüz Maskesi, Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici ve Naturalove Koku Kesesi fiyatlarıyla tercih edileceğe benziyor. İşte BİM'de haftanın indirimleri

    takvim.com.tr
    BİM 22 Eylül aktüel kataloğunda fırsatlar dikkat çekiyor!

    BİM 22 Eylül Salı aktüel ürünler kataloğuyla yeni ürünler raflarda satışa sunuldu ve indirimler dikkatleri üzerine çekti. BİM'de bu hafta Fairy Bulaşık Makinesi Tableti, Jenny&Willy Bebek Bezi, Blume Tuvalet Kağıdı, Maisonette Yıkanabilir Yüz Maskesi, Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici, Naturalove Koku Kesesi, Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi Setive ve Powersense Diş İpi ön planda yer alıyor. İşte BİM 22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

    BİM 22 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Fairy Bulaşık Makinesi Tableti
    • 90'lı

    Jenny&Willy
    Bebek Bezi
    • 70'li Junior adet fiyatı: 0,67 TL
    • 86'lı Maxi adet fiyatı: 0,55 TL

    Maisonette
    Yıkanabilir Yüz Maskesi
    • Organik pamuk
    • TSE belgeli

    Marc
    Çamaşır Makinesi Temizleyicisi
    • 250 ml

    WC Temizleyici Aktif Köpük
    • 500 ml
    • Limon kokulu

    Quickdish
    Tüy Toplayıcı
    • 2 yedekli

    Quickdish
    Mikrofiber Temizlik Bezi Seti
    • 2'li

    Naturalove
    Koku Kesesi
    • Yasemin / Bahar Esintisi / Leylak / Lavanta

    Powersense Diş İpi
    • 50'li
    • Kürdanlı
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