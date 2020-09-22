BİM 22 Eylül Salı aktüel ürünler kataloğuyla yeni ürünler raflarda satışa sunuldu ve indirimler dikkatleri üzerine çekti. BİM'de bu hafta Fairy Bulaşık Makinesi Tableti, Jenny&Willy Bebek Bezi, Blume Tuvalet Kağıdı, Maisonette Yıkanabilir Yüz Maskesi, Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici, Naturalove Koku Kesesi, Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi Setive ve Powersense Diş İpi ön planda yer alıyor. İşte BİM 22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

BİM 22 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fairy Bulaşık Makinesi Tableti

• 90'lı