BİM 22 Eylül Salı aktüel ürünler kataloğuyla yeni ürünler raflarda satışa sunuldu ve indirimler dikkatleri üzerine çekti. BİM'de bu hafta Fairy Bulaşık Makinesi Tableti, Jenny&Willy Bebek Bezi, Blume Tuvalet Kağıdı, Maisonette Yıkanabilir Yüz Maskesi, Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici, Naturalove Koku Kesesi, Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi Setive ve Powersense Diş İpi ön planda yer alıyor. İşte BİM 22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi
BİM 22 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Fairy Bulaşık Makinesi Tableti
• 90'lı
Jenny&Willy
Bebek Bezi
• 70'li Junior adet fiyatı: 0,67 TL
• 86'lı Maxi adet fiyatı: 0,55 TL
Maisonette
Yıkanabilir Yüz Maskesi
• Organik pamuk
• TSE belgeli
Marc
Çamaşır Makinesi Temizleyicisi
• 250 ml
WC Temizleyici Aktif Köpük
• 500 ml
• Limon kokulu
Quickdish
Tüy Toplayıcı
• 2 yedekli
Quickdish
Mikrofiber Temizlik Bezi Seti
• 2'li
Naturalove
Koku Kesesi
• Yasemin / Bahar Esintisi / Leylak / Lavanta
Powersense Diş İpi
• 50'li
• Kürdanlı