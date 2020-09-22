BİM iş başvurusu nasıl yapılır? BİM 2500- 3000 TL maaşla personel, reyon ve mağaza elemanı, alımı ilanları ve başvuru şartları!

BİM 2500- 3000 TL maaşla personel alımı yapıyor. BİM marketler çok sayıda personel alımı ilanı yayımladı. BİM market ardı ardına personel alım ilanları yayınlıyor. BİM marketler birçok farklı şehirde bulunan şubelerine sağlayacağı personel istihdam şekillerini kendi sitesinden ilan ediyor. BİM, 2020 yılında da binlerce yeni eleman alımı yapacak. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz. İşte BİM personel, reyon ve yönetici alımı ilanları ve başvuru şartları....