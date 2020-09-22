BİM 2500- 3000 TL maaşla personel, reyon ve mağaza elemanı, alımı ilanları ve başvuru şartları! BİM iş başvurusu nasıl yapılır?

BİM'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi işçi alımı ilanları hakkında detayları öğrenmek istiyor. BİM marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı ve farklı şehirlere en az ilkokul mezunlarından personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan Bim personel alımında adaylarda aranan başvuru genel şartları, başvuru detayları takvim.com.tr'de. Türkiye'nin önde gelen perakende mağazalar zincirinden biri olan BİM, resmi kariyer sayfası üzerinde eleman alımına devam ediyor. Mağaza elemanı, perakende satış elemanı, mağaza mal kabul personeli, taze gıda personeli, kasa reyon personeli gibi çeşitli kadrolara eleman alan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz.