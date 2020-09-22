Son dakika: Böylesi ilk kez yaşandı! Oraya giden geri dönmüyor...

Büyük firmaların sadece Bodrum'da şubeleri olduğunu ve bunun Bodrum ekonomisini etkilediğini sözlerine ekleyen Ahmet Aras "Bodrum çok önemli bir turizm merkezi aynı zamanda çok büyük bir ekonominin de döndüğü bir alan burada da faaliyet gösteren şirketlerin birçoğunun merkezi Büyükşehirlerde İstanbul ve Ankara'da hep burada şube olarak faaliyet gösteriyorlar. Büyük oteller, yatırımcılar ve inşaat firmaları bu şekilde. Burada kayıtlı olan şirketlerde var ama bunun önemli bir kısmı ana kentlerde. O firmalarında burada ticaret odasına kayıt yaptırmaları vergilerini burda ödemeleri burada kazandıkları gelirden Bodrum'a da pay bırakmaları doğru olur diye düşünüyorum" dedi.