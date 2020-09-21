Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nda

Bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısının gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar ile Powell'ın yarından itibaren Senato'da gerçekleştireceği sunumların takip edileceğini bildirdi.

Analistler, veri gündeminin bu hafta görece zayıf olduğunu ve jeopolitik gelişmeler ile Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.090 seviyesinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

17.30 Türkiye, merkezi yönetim borç stoku