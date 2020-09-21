E-devlet'ten önemli hamle! Teşvik ve hibe tek çatı altında

1 - Teşvik ve hibe tek çatı altında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını belirterek, "Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik" dedi.

Milliyet'te yer alana habere göre Varank, yatırım yapmak ve iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlere önemli bir kolaylık sağlandığını duyurdu.