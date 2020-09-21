Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı ayın sonlarına yaklaştığımız şu günlerde merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işsizlik maaşlarının ödeneceği tarihe dair açıklama bekleniyor. Bu kapsamda binlerce kişi "İşsizlik maaşı ödeme tarihleri belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor

EKİM AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı belli olmadı. Ancak ödemelerin 5 Ekim Pazartesi günü hesaplarda olması bekleniyor.