Geçtiğimiz hafta bekçi olmak isteyenlerin heyecanla beklediği 2020 1. dönem bekçi alımı kılavuzu yayımlandı. Bekçi alımında başvurular alınmaya başlandı. İstanbul ili için gerçekleştirilecek 400 bekçi alımının şartları merak ediliyordu. Yayımlanan kılavuz ile birlikte başvuru ve sınava ilişkin detaylar duyuruldu. En az lise ve dengi okul mezunu bekçi alımının ayrıntılarını haberimizde sizler için derledik. Peki, bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bekçi alımı başvuru şartları ve istenen belgeler nelerdir? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 19 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında https://pa.edu.tradresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacak.

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