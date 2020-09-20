Korona nedeniyle gelen kısıtlamanın sona ermesinin ardından belediyeler bünyesinde çalışan işçiler için toplu sözleşme görüşmelerine başladı ve zam haberleri gelmeye başladı. Çiğli Belediyesi'nde yetkili sendika arasında devam eden toplu sözleşme süreci sona erdi ve işçilere rekor zam geldi. DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü 'nün de katılımıyla gerçekleşen törene DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel İş Sendikası İzmir 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve işçiler katıldı. 31 Ekim tarihinde sona erecek olan sözleşme sonunda taşeron işçiler için yeni dönem başlayacak. Bu dönemde taşeron işçilerin maaş zam oranlarından, ikramiye ödemelerine, tayin hakkından, görev tanımına çok sayıda alanda düzenleme olması gündemde. TİS görüşmelerinde ele alınacak olan başlıklar ve toplantı tarihi. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
EN YÜKSEK ZAM
Belediye Başkanı Gümrükçü, toplu sözleşme toplantısında yaptığı açıklamada, "Burası İzmir'de değişimin başkenti olacak dedik. İzmir'in kalbi burada atacak dedik. Bugün geldiğimiz noktada TİS anlamında büyük değişim Çiğli'de ateşlendi. Bugün İzmir'de en yüksek zam oranın alındığı ilk topu sözleşme. İnşallah diğer arkadaşlara da umut olur ve onlar da Çiğli Belediyesi işçilerinin haklarına kavuşurlar." ifadelerini kullandı.
TAŞERON İŞÇİLERİN BEKLEDİĞİ KRİTİK TARİH GELİYOR
KHK kapsamında 2017 yılında kadroya alınan taşeron işçiler için Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı mali ve sosyal haklar tablosu halen uygulamada.
Taşeron işçiler için bu süreç 31 Ekim tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra ise toplu iş sözleşmesinden elde edilen kararlar uygulanacak. Bu kararlar taşeron işçilerin maaş zam oranlarından, ikramiye ödemelerine, tayin hakkından, görev tanımına kadar her alanda belirlenecek.
Taşeron işçiler için yetkili sendika hükümete taleplerini iletecek, Çalışma Bakanlığı ise bu taleplerin ardından tekliflerini sunacak. Ortak karar alınması durumunda yeni oranlar ve sosyal haklar belirlenmiş olacak.
YENİ HAKLAR NE ZAMAN UYGULAMAYA GİRECEK?
Mali ve sosyal haklar için düzenlemeleri bekleyen taşeron işçiler yeni hakların ne zaman maaşlara ve diğer ödemelere yansıyacağını merak ediyorlar.
Bu noktada kritik tarih 31 Ekim 2020. Bu tarihe kadar geçerli olacak olan mevzuat, yeni haklar ile değişecek. Çalışma Bakanlığı işe yetkili sendikanın önümüzdeki günlerde bu görüşmelere başlamaları ve 31 Ekim tarihinden önce tüm detayların belli olması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TAYİN HAKKI
Taşeron işçilerin tayin hakkı konusunda mahkeme kararı bulunuyor. Bu karar eşi kamuda çalışan bir taşeron işçi tarafından açılan dava sonucunda ortaya çıktı. Mahkeme taşeron işçinin eşinin yanına naklen atama ile tayin edilmesine karar verdi.
İller arası gerçekleşen bu tayin hakkında önemli olan noktalar ise taşeron işçinin eşinin kamuda çalışması ve tayin talebinin iller arası olması.
Basında yer alan tayin hakkı düzenlemesinde ise taşeron işçiler için bazı olasılıklar ele alınıyor. Bunlardan birincisi il içi ve il dışı tüm taşeron işçiler için tayin hakkı olurken ikinci ihtimalde eşi başka ilde olan aile birliği olmayan taşeron işçiler için tayin hakkı.
Bunların dışında sadece kurum içi tayin hakkı sağlanması bir diğer ihtimal olarak gösteriliyor.
Taşeron işçilerin tayin hakkı taleplerinin 2020 yılı Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında ele alınması kuvvetle muhtemel. Çalışma Bakanlığı ile yetkili sendikanın bu konuda nasıl bir karar vereceği ise 900 bin işçi tarafından merak ediliyor.