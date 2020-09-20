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    • 20.09.2020 11:01
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    'de yayımlandı! 'ndan ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni!

    'nin " ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar" başlıklı tebliği, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    AA
    Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan faaliyet izni

    Türkiye Cumhuriyet 'nca () ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verildi.

    TCMB'nin "Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar" başlıklı tebliği, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye Kanun'un 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.

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    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni!
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