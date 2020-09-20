Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verildi.

TCMB'nin "Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar" başlıklı tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye Kanun'un 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.