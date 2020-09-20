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    • Ekonomi
    • 20.09.2020 10:45
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    • 20.09.2020 10:45
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    arttı, vatandaşlar lere yöneldi

    nın rekor üstüne rekor kırmasının ardından düğün yapmak isteyen ancak dar geliri olan aileler lere yöneldi. fiyatlarının yüksek olmasından dolayı istenilen altınları alamayan vatandaşlar, 3 tane gerçek bilezik alırken, yanına 7 tane de taklit bilezik alıyor.

    AA
    Altın fiyatları arttı, satışlar patladı

    nın artmasıyla birlikte düğün yapacak olan dar gelirli aileler, çareyi sahte takılarda buluyor. 'da sayıları her gün artan taklit altın satıcılarının işleri açıldı. Altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı istenilen altınları alamayan vatandaşlar, 3 tane gerçek bilezik alırken, yanına 7 tane de taklit bilezik alıyor.

    Gerçeğinden ancak kuyumcuların ayırt ettiği taklit altın takılar vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor. Bursa'da bijutericilik yapan Sarıbey Bakış, "Altın fiyatları yükselince vatandaşlar sahte takılara yöneldi. Bilhassa düğün yapacaklar çok geliyor. 3 tane gerçek bilezik alıp yanına da 7 tane sahte bilezik alıyorlar. Bu sahte takıları gerçeğinden ayırt etmek zor, ancak kuyumcular ayırt eder. Böyle olunca vatandaşlar tarafından talep görüyor. Fiyatları da uygun. Bilezikleri 15 ila 40 lira arasında satıyoruz. Kolyelerin fiyatı da 20 ila 50 lira arasında değişiyor" dedi.

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    Haberler Ekonomi Altın fiyatları arttı, vatandaşlar sahte bileziklere yöneldi
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