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    • Ekonomi
    • 21.09.2020 10:34
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    • 21.09.2020 10:34
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    ürünler kataloğu yine dopdolu! !

    gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel temizlikten elektronik ürünlere, küçük ev aletlerinden mobilya ürünlerine daha pek çok çeşitteki seçenekleri uygun fiyatlar ile vatandaşlara sunuyor. Bu haftanın ürünler kataloğunu haberimizde sizler için derledik. ŞOK aktüel kataloğunu inceleyerek markete gitmeden listenizi yaparak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel 16-22 Eylül kataloğu! ŞOK aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu!

    Her hafta indirimli nelerin olduğu merak edilen ŞOK aktüel 16-22 Eylül kataloğu yayınlandı. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünlerin yer aldığı ŞOK aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu ve uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. 16 Eylül'de başlayan ve 22 Eylül'de sona erecek olan ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizde inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. İşte merak edilen katalog…

    ŞOK 16 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    7'' Tablet
    • 4 Çekirdek 1,3 GHz işlemci • 1GB Ram
    • 7,0" TFT Ekran,
    1024 X 600 çözünürlük
    • 2580 mAh pil
    • Çocuk Modu
    • Göz Koruma
    • 16 GB dahili hafıza
    (128 GB a kadar arttırılabilir)

    Torbasız Süpürge
    • 3.5 L toz hazne kapasitesi
    • Hava çıkış, Motor koruma filtresi
    • 5 m kablo uzunluğu
    • 7,5 m çalışma yarıçapı
    • 350 W emiş gücü
    • 890 W
    • Yer aparatı,
    Kenar-köşe aparatı,
    Metal boru

    Kahvaltı Takımı Seti
    4 adet servis tabağı 25 cm,
    4 adet pasta tabağı 20 cm 4 adet çay bardağı,
    4 adet bardak altlığı 1 adet kayık tabak,
    1 adet zeytinlik 1 adet çerezlik/reçellik

    Çift Kişilik Çarşaf
    150x200 cm
    • Farklı renk
    seçenekleriyle

    İçim Tost Peyniri
    400 gr

    Haribo
    • 130 gr
    • Dinazor /Ekşi Tropikal

    Cafe Crown Latte
    16x17 gr

    İpana 3DW Luxe Kömür Etkili
    Diş Macunu • 75 ml
    +OralB Diş Fırçası
    Tekli

    Maylo
    Tuvalet Kağıdı
    40'lı

    Vernel Yumuşatıcılar yüzde 20 indirimli
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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! ŞOK aktüel 16-22 Eylül kataloğu!
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