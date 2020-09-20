Her hafta indirimli nelerin olduğu merak edilen ŞOK aktüel 16-22 Eylül kataloğu yayınlandı. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünlerin yer aldığı ŞOK aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu ve uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. 16 Eylül'de başlayan ve 22 Eylül'de sona erecek olan ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizde inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. İşte merak edilen katalog…

ŞOK 16 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ