Her hafta indirimli nelerin olduğu merak edilen ŞOK aktüel 16-22 Eylül kataloğu yayınlandı. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünlerin yer aldığı ŞOK aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu ve uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. 16 Eylül'de başlayan ve 22 Eylül'de sona erecek olan ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizde inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. İşte merak edilen katalog…
ŞOK 16 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
7'' Tablet
• 4 Çekirdek 1,3 GHz işlemci • 1GB Ram
• 7,0" TFT Ekran,
1024 X 600 çözünürlük
• 2580 mAh pil
• Çocuk Modu
• Göz Koruma
• 16 GB dahili hafıza
(128 GB a kadar arttırılabilir)
Torbasız Süpürge
• 3.5 L toz hazne kapasitesi
• Hava çıkış, Motor koruma filtresi
• 5 m kablo uzunluğu
• 7,5 m çalışma yarıçapı
• 350 W emiş gücü
• 890 W
• Yer aparatı,
Kenar-köşe aparatı,
Metal boru
Kahvaltı Takımı Seti
4 adet servis tabağı 25 cm,
4 adet pasta tabağı 20 cm 4 adet çay bardağı,
4 adet bardak altlığı 1 adet kayık tabak,
1 adet zeytinlik 1 adet çerezlik/reçellik
Çift Kişilik Çarşaf
150x200 cm
• Farklı renk
seçenekleriyle
İçim Tost Peyniri
400 gr
Haribo
• 130 gr
• Dinazor /Ekşi Tropikal
Cafe Crown Latte
16x17 gr
İpana 3DW Luxe Kömür Etkili
Diş Macunu • 75 ml
+OralB Diş Fırçası
Tekli
Maylo
Tuvalet Kağıdı
40'lı
Vernel Yumuşatıcılar yüzde 20 indirimli