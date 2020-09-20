Paranın dünyanın en değerli kağıt parçası olduğu ve var olan her şeyin değerini belirleyen bir araç olduğu aşikardır. Yaşamak için paraya ihtiyacımız olduğu içtiğimiz suya kadar her şeyi parayla satın aldığımız bir dünyada yaşıyoruz. Para, ülkelerin merkez bankaları tarafından darphanelerde basılmaktadır. Bu bağlamda para basılırken çeşitli hatalar meydana gelebilmektedir. Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Yusuf Karakuş, elindeki hatalı basım 100 lirayla sosyal medyada gündem oldu. Tanıdığı bir kişinin, 100 lirayı bozması için kendisine getirdiğini belirten Karakuş, "Eğer koleksiyoncular değerlendirmek isterlerse seve seve kendilerine vermeye teklif ediyorum" dedi.
Tanıdığı bir kişinin, 100 lirayı bozması için kendisine getirdiğini belirten Karakuş, "Tesadüfen tanıdığım bir kişi bana sahte olduğunu düşünerek getirdi sanırım. Ama ben de daha önce Karayolları Müdürlüğünde hesap işleriyle uğraştığım için paradan iyi anlarım. Paranın sahte olup olmadığını elimize aldığımızda anlıyorduk. Ben de bu parayı elime aldım, ayrıca bir test yaptım ve sahte olmadığını gördüm. Paralar sahte olduğu zaman renk vermez. Gerçek parayı beyaz bir kağıda sürttüğünüzde rengi çıkar. Bu parada da aynı yöntemi uyguladım ve renk verdi. Makineye de koydum. Hologramların tamamı var, hiçbir eksiği yok. Merkez Bankasının şeridi var. Sahte değil. Direk bankamatikten çıkarılmış para. Sahte olsa hiçbir bankamatik bunu kabul etmez. Bu para şu anda geçerli, piyasada kullanılabilir" diye konuştu.
"100 RAKAMINDA BİR SIFIR EKSİK"
Ön yüz sağ üst köşesindeki 100 rakamının bir sıfırı eksik olan elindeki 100 liranın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hatalı basım yapılmış bir para olduğunu vurgulayan Karakuş, "Koleksiyoncuların özellikle arayıp da bulamadıkları paralardan birisi. Hatası, üzerindeki 100 rakamından birinde bir sıfır eksik; 10'u var, diğer sıfırı yok. Ayrıca, arkasında da seri numarasının üzerinde mürekkep lekesi mevcut. Atatürk resminin üzerinde de aynı mürekkep lekesinden var" ifadelerini kullandı.
"GÖRDÜĞÜMDE ÇOK ŞAŞIRDIM"
Hatalı basın 100 liranın iki gün önce tesadüfen eline geçtiğini, bilerek almadığını dile getiren Karakuş, "İlk gördüğümde ben de çok şaşırdım. Bana getiren kişi, 100 liranın sıfırının olmadığını görünce sahte olduğunu zannediyordu herhalde. Parayı bozdurmak istedi, ben de bozdum. Ama tesadüfen bozdum, bilerek olmadı. Sonradan baktığımda da üzerinde bu hatalı basımı görünce dikkatimi çekti" ifadelerini kullandı.
"KOLEKSİYONCULAR İSTERLERSE SEVE SEVE GÖRÜŞÜRÜM"
Bu tür hatalı basım paraların, koleksiyonerler tarafından çok yüksek meblağlarla satıl alındığını bildiğini söyleyen Karakuş, kredi borçlarını ödeyebilmek için paraya ihtiyacı olduğunu belirterek, koleksiyonerlere çağrı yaptı.
Karakuş, "Koleksiyonculardan rağbet gösteren olursa parayı kendilerine takdim ederiz. Koleksiyoncular eğer değerlendirmek isterlerse ve bana ulaşırlarsa seve seve kendilerine vermeye teklif ediyorum. Hatalı basım 50 lira için 75 bin lira teklif ettiklerini duydum ama 100 lira için ne teklif edecekler, onu bilmiyorum. Bizim de bazı sıkıntılarımız var, emekli olduğumuz halde yine çalışıyoruz ama yine de sıkıntılarımız var. Öğrencilerimiz var, kredimiz var. Kredilerimizi yatırmak gerekiyor. O yüzden bana yardımcı olurlarsa sevinirim" dedi.
ATM'den çektiği 50 lira ile zengin oldu!
Bursa'da yaşayan üniversite öğrencisi Doğan Kaya (21), ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu internetten 75 bin liraya satışa sundu. Kaya, "ATM'den para çektim. Yaklaşık 300 lirayı cebime koyup markete alışveriş yapmaya gittim. Alışverişimi yapıp ödeme yaptığım sırada paralardan biri olan 50 lirada farklılık gördüm" dedi.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Doğan Kaya, ATM'den çektiği paralar arasında '0' rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü.
Kaya, daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti. Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Kaya, 50 liralık banknotu 75 bin liradan internette satışa çıkardı.
Kaya, paradan elde edeceği gelirle yardıma muhtaç vatandaşlara destek vereceğini söyledi.
Doğan Kaya, "ATM'den para çektim. Yaklaşık 300 lirayı cebime koyup markete alışveriş yapmaya gittim. Alışverişimi yapıp ödeme yaptığım sırada paralardan biri olan 50 lirada farklılık gördüm.
Paranın bir köşesinde sadece 5 yazıyordu. 0 silinmiş gibiydi. Ben de şaşırdım ve araştırdım. Araştırmalarım sonucunda paranın hatalı basım serisi arasında yer aldığını gördüm. Ben de koleksiyonerlerin dikkatini çekeceğine inandığım için internet sitesinde satışa sundum" dedi.
Arkasında Fatma Aliye Hanım resminin yer aldığı banknotun 50 liralık banknotla da aynı renkte olduğunu gören Ülgül, bankaya götürdüğü paranın hatalı basım serisinden olduğunu anladı.
Banknotun koleksiyon değeri olduğunu düşünen Ülgül, 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı.
Ülgül, gazetecilere, paradan elde edeceği gelirle engelli bir vatandaş ile dar gelirlilere yardım etmeyi planladığını söyledi.
Pazarcılık yaptığını aktaran Ülgül, "Patates, soğan satarken bu para elimize geçti. Akşam eve geldiğimizde paraları sayarken, paranın sıfırının olmadığını fark ettim. Bankaya gidip test ettim. Para sayma makinesinden geçti. İnternette araştırma yaparken, basım hatası olan paraların koleksiyoncuların ilgisini çektiğini öğrendim ve elimdeki parayı 70 bin liraya satışa çıkardım." ifadelerini kullandı.
Fatma Aliye Topuz kimdir?
İlk Türk kadın romancı Fatma Aliye Hanım (Fatma Aliye Topuz), 19 Ekim 1862 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dönemin ünlü devlet adamı ve düşünürlerinden Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır. Babasının da etkisi ile küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim aldı. Özel dersler alan Fatma Aliye Hanım, bununla da yetinmeyerek çeşitli alanlarda çok sayıda kitap okudu ve yabancı dil bilgisini geliştirdi.
Edebi kariyeri, Fransız yazar Georges Ohnet'in Volonté adlı romanını çevirmesi ile başladı. Kadın-erkek ilişkisini ahlaki bir bakış açısı ile ele alan bu çevirisi, "Meram" adı ile yayımlandı. Kitap için kullandığı rumuz ise "Bir Kadın" idi. Bu eseri ile birlikte ilk Türk kadın çevirmen oldu.
1891 yılında manevi babası Ahmet Mithat Efendi ile birlikte "Hayal ve Hakikat" adlı bir roman kaleme aldı. 1892 yılında ise "Muhadarat" adında romanı yayımlandı. Bu roman ile birlikte ilk Türk kadın roman yazarı unvanını elde etmiştir.
Hanımlara Mahsus Gazete (Osmanlı Devleti'nde yayımlanmış ilk kadın dergisi), Tercüman-ı Hakikat Gazetesi, Servet-i Fünun Mecmuası ve Ümmet Gazetesi'nde yazdı.
Fatma Aliye Hanım'in ismi, Osmanlı Devleti'nin sınırlarını aşarak tüm dünyaya yayılmıştı. Chicago'daki "World Colombian Exposition Womans's Library", ona bir mektup gönderdi. Bu mektupta, yıllık kataloglarında yayımlanmak üzere ondan biyografisi ve kitapları istenmişti. Daha sonra eserleri, İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere çok sayıda Batı dili ile Arapça'ya çevrildi.
Toplumsal konularda oldukça duyarlı biriydi. Özellikle de kadın haklarının gelişimi konusunda önemli çalışmalarda bulunan Fatma Aliye Hanım, 13 Temmuz 1936 tarihinde hayatını kaybetti.