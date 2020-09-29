





Valilik İstanbul genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin 16.00'a kadar süreceği bildirildi.



Yapılan açıklamada yağış geçişlerinin kuvvetli olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olması beklenirken meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.