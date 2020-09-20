Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 0,84 kazançla 1.111,96 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.096,65 puanı, en yüksek 1.118,70 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,15 artarak 1.140,96 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,20 artışla 1.650,84 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,96 yükselerek 1.026,48 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,34 artarak 1.674,01 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,61 ile Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını yüzde 9,75 ile Alarko Holding, yüzde 9,18 ile Kartonsan izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 4,25 ile TAV Havalimanları, yüzde 3,91 ile Mavi Giyim, yüzde 3,47 ile Pegasus şeklinde sıralandı.