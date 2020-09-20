Günümüzde farklı bankalara borcu olan kişilere borç kapatma kredisi verilmektedir. Transfer kredisi olarak da geçen borç kapatma kredisi veren bankalar belli oldu. Borç kapatmak için 50.000 TL kredi veren bankalar hangileridir? Borç kapatmak için 50.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Borç kapatma kredisi veren bankalar ve bu bankaların kredi başvuru şartları nelerdir? Denizbank tarafından sağlanan transfer kredisinde faiz oranları vade sürecine göre değişiyor. Müşteriler kısa vadeli transfer kredisi kullanımlarında çok düşük faiz oranı imkanından faydalanırken orta ve uzun vadeli ödemelerde ise faiz oranı artıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
VAKIFBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Vakıfbank üzerinden de 50.000 TL borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler, banka şubelerine gittiklerinde, tüm bankalarda olan kredi kartı ve kredi borçlarını hesaplatarak 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu bankadan başvurusu yapabilirler. Vakıfbank borç kapatma kredisi kullanacak emeklilerin bu bankadan maaş alması, çalışan kişilerin de en az 6 aylık sigortaları olması gerekmektedir. Yeni işe başlayan veya emekli maaşı bu bankada olmayan kişiler, maalesef onay alamayacaklardır. Kredi başvurusu için banka şubesine gitmeniz gerekiyor.
0.79 FAİZ ORANIYLA TRANSFER KREDİSİ DEVAM EDİYOR
Denizbank tarafından sağlanan transfer kredisinde faiz oranları vade sürecine göre değişiyor. Müşteriler kısa vadeli transfer kredisi kullanımlarında çok düşük faiz oranı imkanından faydalanırken orta ve uzun vadeli ödemelerde ise faiz oranı artıyor.
* 12 ay vadeli Denizbank transfer kredisi faiz oranı yüzde 0.79
* 13 ile 36 ay vadeli Denizbank transfer kredisi faiz oranı yüzde 1.17
KREDİ ÖZELLİKLERİ ÖDEME PLANI
Denizbank transfer kredisinde müşterilerine sağladığı düşük faiz oranı yanında 36 ay vade imkanı sağlıyor.
Bu vade süreci kısa süre öncesine kadar 60 ay olarak uygulanıyordu. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan son düzenleme sonrası Denizbank'ın vade sürecini 36 ay ile kısıtlaması bekleniyor.
Bunun yanında Denizbank transfer kredisi sadece emekli vatandaşların maaş müşterisi olması durumunda sağlanıyor. Banka bu kredi kullanımında kefil şartı da aramıyor.
KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARINA ÇÖZÜM!
QNB Finansbank borç transferi kredisi kampanyası kapsamında banka müşterileri diğer bankalara olan ihtiyaç kredisi borçlarının tamamını ve kredi kartı borçlarının bir kısmını taşıyabiliyorlar. Borçları QNB Finansbank'a taşıyan müşteriler yeni bir kredi ile ödeme güçlüklerine kısa süreli de olsa çözüm üretiyorlar.
BORÇ TRANSFERİ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
QNB Finansbank'ın çok kullanılan bankacılık ürünlerinden olan borç transferi kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler ön başvurularını cep telefonlarından yapabiliyorlar. TC kimlik numaralarını yazarak QNB Finansbank'a gönderen müşterilerin ön başvuruları onaylandıktan sonra nihai işlemler banka şubelerinden gerçekleştiriliyor.
AKBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ
Akbank borç transfer kredisi için kredi kartı borçları içindir. Müşteriler farklı bankalara olan kredi borçlarını Akbank bünyesinde toplayabilirler. Banka müşterilerine 20.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sağlıyor. Banka bu kredi için yüzde 1.25 faiz uyguluyor.
BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?
İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.
Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.
BORÇ KAPATMA KREDİSİ İSTENEN EVRAKLAR
Borç kapatma kredisi için başvuru yaptığınız banka sizden bazı belgeler istemektedir. Ayrıca düzenli olarak ödeme yapmanız da önemlidir. Eğer ödemelerde sorun yaşamışsanız ve kredi notunuz düşükse bankanın kredi borcunuzu tek ele toplaması da gerçekleşmeyebilmektedir. Borç transferi kredisi için gerekli evraklar şunlardır:
Kimlik Belgesi
İkametgâh Belgesi (Kayıtlar güncel ise, son 3 aya ait sabit fatura yeterli.),
Maaş Bordrosu (Ön onay verilmemesi durumunda gerekir)
Gelir durumunuz ve ödemeleriniz iyiyse banka borç transfer kredisine hemen onay verecektir.