KOSTÜM TASARLAMAK

Belirli bir dikiş yeteneğinizin olması çok önemlidir. Kendinize bir konsept ve yaş grubu belirleyerek üretimlere başlayabilirsiniz. Öncelikle bir dikiş makinenizin olması önemlidir. Seri ve profesyonel bir şekilde üretimler yapabilmeniz için bu çok önemlidir. Sonrasında iplik, dikiş ekipmanları, kostüm tasarımlarında kullanılacak aksesuarlar ve kumaş seçeneklerini toptan alımlar ile satın alabilir ve bu şekilde maliyetlerinizdeki harcamaları çok daha aşağılara çekebilirsiniz. Çocuk kostümleri kategorisinde oldukça fazla talep olabilir. Bu alanda süper kahramanlar tasarlayabilirsiniz.

OYUNCAK YAPMAK

Genellikle ev hanımlarının hobi amaçlı yaptığı oyuncak tasarımları zamanla önemli bir gelir kapısı olabilir. Siz de çeşitli metotlar kullanarak oyuncak tasarlayıp bunları yakın çevrenizde, sosyal medyada veya pazarlarda satarak ek gelir elde edebilirsiniz. Dikiş ve örgü alanlarında yeteneğiniz varsa pelüş veya örgü bebek oyuncaklar hazırlayabilirsiniz. Ahşap yontma ile ilgili bir yeteneğiniz varsa oyuncak ve aynı zamanda aksesuar görevi görebilecek estetik tasarımlar yapabilirsiniz. Ahşap oyuncaklar sağlıklı ve sağlam olduklarından dolayı, aileler tarafından çocukları için daha çok tercih edilmektedir. Araba, telefon, sallanan beşik, tahta at ve diğer hayvan figürlü oyuncaklar yapıp, bunları aksesuar ve kimyasal olmayan boyalarla süsleyerek birçok müşteriye rahatça satabilirsiniz. Ayrıca doğrudan ahşap oyuncak malzemesi göndererek istediği oyuncağı sipariş veren ve karşılığında standart ücretler ödeyen firmalar ile de çalışarak kazanç elde edebilirsiniz.

ANAHTARLIK YAPMAK

Son yıllarda sürekli değişen trendler arasında el yapımı anahtarlıklar da girmiş bulunuyor. Özellikle bayanlar anahtarlıkları bir aksesuar gibi kullanıyorlar. El yapımı anahtarlıklar instagram gibi büyük sosyal medya platformlarında bir hayli ilgi görüyor. Bu anahtarlıklar özel olarak hazırlandıktan ve paketlendikten sonra satışa sunuluyor.

El yapımı anahtarlık imalatı fabrikalar genellikle bu ürünlerin kalıplarını üretirler. Geri kalan hazırlanma ve paketleme işlemleri fabrika dışında evlere ek iş olarak yaptırılır. Fabrikalar gerekli tüm malzemeleri anlaştıkları kişi yada kişilere vererek kısa sürede ürünleri teslim alırlar. Bu sayede bir çok kişiye iş imkanı sağlayan fabrikalar kısa sürede ürünleri müşterilerine teslim etmiş olurlar.