Son dakika: 18-22 ayar bilezik altın fiyatları ve gram çeyrek altın oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar güvenilir liman olna altından vazgeçmiyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artarak 474,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 457 bin lira, en yüksek 476 bin 470 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 474 bin liradan tamamladı. Öte yansan altın piyasasını çok derinden etkileyecek bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük yatırım bankası olarak gösterilen JP Morgan tarafından altın fiyatlarına dair yeni bir rapor hazırlandı. Kamuoyuna duyurulan bu rapor altın piyasasında adeta şok etkisi yarattı. Altına büyük umutlarla yatırım yapanlar bu raporun ardından altın piyasasından çekilmeyi düşünmeye başladılar. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artarak 474,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 768,00 lira, Cumhuriyet altını 3.145,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazanarak 474,20 liradan işlem gördü.
18-22 ayar bilezik altın fiyatları ne oldu?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|472,50
|472,70
|474,00
|474,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.114,00
|3.135,00
|3.124,00
|3.145,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|431,00
|436,00
|432,00
|436,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.043,00
|3.063,00
|3.053,00
|3.073,00
|Yarım Ziynet
|1.522,00
|1.532,00
|1.526,00
|1.536,00
|Çeyrek Ziynet
|761,00
|766,00
|763,00
|768,00
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Haftanın en dikkat çeken yatırım aracı dolar oldu. Dolar hafta içerisinde tarihin en üst noktalarına ulaştı. Dolar kuru haftayı da bir önceki haftanın kapanış rakamına göre yüzde 1,27 değer kazanarak 7,57 TL'den tamamladı. Euro ise 9.00 TL sınırına dayandığı haftada yüzde 1.21 oranında yükseldi ve 8.96 TL'den haftayı tamamladı.
Gram altın bir haftalık süreçte yüzde 1.13 oranında değer kazandı. Gram altın haftayı 474 TL'den tamamladı. Cumhuriyet altını ise yüzde 1.09 oranında yükselerek 3 bin 145 TL oldu. Çeyrek altın ise 768 TL'den haftayı sonlandırdı.
ALTININ KİLOGRAMI 474 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 457 bin lira, en yüksek 476 bin 470 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 474 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 332 milyon 351 bin 924,90 lira, işlem miktarı ise 2.877,74 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 364 milyon 847 bin 52,58 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler Anonim Şirketi, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
ABD Merkez Bankası (Fed) kararıyla gerileyen değerli metal fiyatları, Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların yeniden eklili olmaya başlamasıyla yeniden yükseldikten sonra 1,950 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubundaki tüm ülkelerin OPEC+ anlaşmasına bağlılıklarını dile getirdiklerini açıklamasının ardından 44 doları aşan Brent petrol de 43 dolara çekildikten sonra bu düzeyde yatay düzeylerde işlem görüyor.
OPEC+ Bakanlar Birleşik İzleme Toplantısı'nın ardından konuşan Novak, küresel düzeyde ticari petrol stoklarının Ağustos ayında 45 milyon varil düştüğünü, mevcut durumda kürsel petrol tüketiminin de günde ortalama 93 milyon varil düzeyinde olduğunu söyledi.
Novak ayrıca, mevcut petrol fiyatlarının genel olarak piyasaların durumunu yansıttığını, günlük ortala petrol üretiminin, genel talebin 1.5 - 2.0 milyon varil altında olduğunu vurguladı. Bakan, küresel petrol talebinin gelecek yılın ikinci çeyreğinde tam anlamıyla toparlanmasını beklediklerini ekledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.80 artışla 44.12 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.63 artışla 41.78 dolar,
- altın yüzde 0.36 artışla 1,951.38 dolar,
- gümüş yüzde 0.32 artışla 27.12 dolar,
- bakır yüzde 0.04 artışla 6,795.00 dolar,
- platin yüzde 0.35 artışla 941.93 dolar,
- paladyum yüzde 0.33 artışla 2,340.29 dolar düzeyindeydi.
ALTIN FİYATLARI TAHMİNLERİ REVİZE EDİLDİ!
2020 yılının başından itibaren etkisi gösteren koronavirüs sürecinde yatırımcıların en büyük güvenli limanı olan altın piyasasında enteresan gelişmeler yaşanıyor. Bu süreçte taleplerin artması ile altın piyasasında fiyatlar hep yukarı yönlü hareket etti. Hatta ons altın 2.075 dolar seviyesine çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırım bankalarının altın fiyatlarının sürekli yükseleceğini belirten raporlar yayınlamaları ve piyasalarda risk iştahının bulunmaması nedeniyle yatırımcılar varlıklarını altın piyasasına sokarak güvence altına aldılar. Varlıklarını korumanın yanında ekstra olarak kar da elde eden yatırımcılar altın piyasasında ayrılmayı büyük risk olarak değerlendirdiler.
2020 VE 2021 ALTIN FİYATI TAHMİNİ
JP Morgan tarafından duyurulan son altın tahminlerine göre ons altının 2020 yıl sonu fiyatı 1.779 dolar olarak açıklandı. Daha önce yapılan tahmin ise 1.900 dolar seviyesindeydi. Bu tahmine göre altın fiyatları 2020'nin son çeyreğinde ciddi oranda düşüş gösterecek. JP Morgan bu tahminin yanında 2021 ons altın fiyatı tahminini de revize etti. Buna göre 2021 yılında ons altın 1.744 dolara gerileyecek.
ALTINA OLAN TALEP AZALMAYA BAŞLADI!
JP Morgan tarafından yapılan altın tahminleri yatırımcılar tarafından endişeyle karşılandı. Yine bu yatırım bankası tarafından yapılan açıklamaya göre Eylül 2020'de altına olan taleplerde azalmaya başladığı ve bunun fiyatlara yansıdığı belirtildi. Dünyanın en önemli ekonomistlerinin imzasının bulunduğu altın raporunun altın piyasasından çıkışları hızlandırması bekleniyor. Şu anda ons altın 1.955 dolardan işlem görmeye devam ediyor.