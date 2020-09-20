Son dakika taşeron işçi haberleri gelmeye devam ediyor. 4/D statüsünde çalışan personellerin maaş zam oranlarına yönelik düzenlemeler için toplantı aşamasına geçilecek.Taşeron işçilerin temsil edecek olan yetkili sendika ile hükümet adına Çalışma Bakanlığı arasında yapılacak görüşmeler sonunda yeni mali haklar ve yeni sosyal haklar netlik kazanacak. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
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Belediye Başkanı Gümrükçü, toplu sözleşme toplantısında yaptığı açıklamada, "Burası İzmir'de değişimin başkenti olacak dedik. İzmir'in kalbi burada atacak dedik. Bugün geldiğimiz noktada TİS anlamında büyük değişim Çiğli'de ateşlendi. Bugün İzmir'de en yüksek zam oranın alındığı ilk topu sözleşme. İnşallah diğer arkadaşlara da umut olur ve onlar da Çiğli Belediyesi işçilerinin haklarına kavuşurlar." ifadelerini kullandı.
TAŞERON İŞÇİLERİN BEKLEDİĞİ KRİTİK TARİH GELİYOR
KHK kapsamında 2017 yılında kadroya alınan taşeron işçiler için Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı mali ve sosyal haklar tablosu halen uygulamada.
Taşeron işçiler için bu süreç 31 Ekim tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra ise toplu iş sözleşmesinden elde edilen kararlar uygulanacak. Bu kararlar taşeron işçilerin maaş zam oranlarından, ikramiye ödemelerine, tayin hakkından, görev tanımına kadar her alanda belirlenecek.
Taşeron işçiler için yetkili sendika hükümete taleplerini iletecek, Çalışma Bakanlığı ise bu taleplerin ardından tekliflerini sunacak. Ortak karar alınması durumunda yeni oranlar ve sosyal haklar belirlenmiş olacak.
YENİ HAKLAR NE ZAMAN UYGULAMAYA GİRECEK?
Mali ve sosyal haklar için düzenlemeleri bekleyen taşeron işçiler yeni hakların ne zaman maaşlara ve diğer ödemelere yansıyacağını merak ediyorlar.
Bu noktada kritik tarih 31 Ekim 2020. Bu tarihe kadar geçerli olacak olan mevzuat, yeni haklar ile değişecek. Çalışma Bakanlığı işe yetkili sendikanın önümüzdeki günlerde bu görüşmelere başlamaları ve 31 Ekim tarihinden önce tüm detayların belli olması bekleniyor.