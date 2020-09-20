TAŞERON İŞÇİLERİN BEKLEDİĞİ KRİTİK TARİH GELİYOR

KHK kapsamında 2017 yılında kadroya alınan taşeron işçiler için Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı mali ve sosyal haklar tablosu halen uygulamada.

Taşeron işçiler için bu süreç 31 Ekim tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra ise toplu iş sözleşmesinden elde edilen kararlar uygulanacak. Bu kararlar taşeron işçilerin maaş zam oranlarından, ikramiye ödemelerine, tayin hakkından, görev tanımına kadar her alanda belirlenecek.

Taşeron işçiler için yetkili sendika hükümete taleplerini iletecek, Çalışma Bakanlığı ise bu taleplerin ardından tekliflerini sunacak. Ortak karar alınması durumunda yeni oranlar ve sosyal haklar belirlenmiş olacak.