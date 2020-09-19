Yeni yılda asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman yapılacak? Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bu sorularda gündemdeki yerini yavaş yavaş almaya başladı. Bilindiği üzere asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Şimdi gözler asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı tarihe çevrildi.

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.