A101 19 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda ürünler bugün raflarda yer aldı ve kısa sürede dikkat çekti. A101'de bu hafta sonu Torku Tahin 600 g, Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, Çokça Çiğ Köfte 384 g, Mistral Kağıt Havlu 6'lı ürünleri dikkat çekerken ayrıca 10 TL ve üzeri alışverişlerde Elseve Şampuan Çeşitleri, Papia Tuvalet Kağıdı 8'li, L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri, Nestle 1927 Çikolata Paketi indirimli olarak raflarda. İşte A101 19 Eylül 2020 aktüel ürünleri

A101 19 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU