A101 19 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda ürünler bugün raflarda yer aldı ve kısa sürede dikkat çekti. A101'de bu hafta sonu Torku Tahin 600 g, Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, Çokça Çiğ Köfte 384 g, Mistral Kağıt Havlu 6'lı ürünleri dikkat çekerken ayrıca 10 TL ve üzeri alışverişlerde Elseve Şampuan Çeşitleri, Papia Tuvalet Kağıdı 8'li, L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri, Nestle 1927 Çikolata Paketi indirimli olarak raflarda. İşte A101 19 Eylül 2020 aktüel ürünleri
A101 19 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Torku Dana Kavurma
Algida Magnum Mini Çeşitleri
Galle Kornişon Turşu 330 g 4,25 TL
Dardanel Ton Balığı 400 g 16,95 TL
Elseve Şampuan Çeşitleri
Moji Lolli Ben10 Lolipop Çeşitleri 0,60 TL
Çerezya Çiğ Kokteyl 180 g 10,75 TL
Meyve ve sebze ürünlerinde çeşitli indirimler