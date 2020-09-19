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    • 19.09.2020 20:35
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    19 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimlerle geldi! İşte A101'de hafta sonu yıldızları

    19 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ürünleri belli oldu. Marketlerden alışveriş yapacak olanlar ürünleri incelemek istiyor. A101'de bu hafta sonu dikkat çeken indirimler arasında L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri, Papia Tuvalet Kağıdı 8'li, Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, Çokça Çiğ Köfte 384 g ve Elseve Şampuan Çeşitleri ön plandaki yerini alıyor. Peki, A101'de hafta sonu hangi indirimler var? İşte A101'de hafta sonu yıldızları

    A101 19 Eylül aktüel ürünler kataloğunda neler var?

    A101 19 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda ürünler bugün raflarda yer aldı ve kısa sürede dikkat çekti. A101'de bu hafta sonu Torku Tahin 600 g, Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, Çokça Çiğ Köfte 384 g, Mistral Kağıt Havlu 6'lı ürünleri dikkat çekerken ayrıca 10 TL ve üzeri alışverişlerde Elseve Şampuan Çeşitleri, Papia Tuvalet Kağıdı 8'li, L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri, Nestle 1927 Çikolata Paketi indirimli olarak raflarda. İşte A101 19 Eylül 2020 aktüel ürünleri

    A101 19 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Torku Dana Kavurma

    Algida Magnum Mini Çeşitleri

    Galle Kornişon Turşu 330 g 4,25 TL

    Dardanel Ton Balığı 400 g 16,95 TL

    Elseve Şampuan Çeşitleri

    Moji Lolli Ben10 Lolipop Çeşitleri 0,60 TL

    Çerezya Çiğ Kokteyl 180 g 10,75 TL

    Meyve ve sebze ürünlerinde çeşitli indirimler
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    Haberler Ekonomi A101 19 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimlerle geldi! İşte A101'de hafta sonu yıldızları
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