Antalya'ya en çok Rusya'dan turist gelirken bu ülkeden 703 bin 463, Ukrayna'dan 354 bin 518, Almanya'dan 239 bin 673, İngiltere'den 148 bin 535, Polonya'dan 47 bin 909 turist olmak üzere Asya'dan Avrupa'ya, Balkanlardan Afrika'ya birçok bölgenin 170 ülkesinden misafir, kente geldi.





"İSTİHDAM SAĞLIYOR OLMAK EN BÜYÜK BAŞARI"



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla Hollanda, Ukrayna, ağustosta ise Rusya, Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerden misafirlerin geldiğini söyledi.



Salgın sürecinde Türkiye'nin turist kabul ediyor olmasının önemine işaret eden Atmaca, "Tüm destinasyonlar kapalı, Türkiye'nin ve Antalya'nın açık olması sektörün çok büyük başarısı. Böyle bir salgın sürecinde, güvenli turizm sertifikasıyla alınan yolun ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Rakamlardan ziyade otellerin açık olması, istihdam sağlıyor olmak en büyük başarı." diye konuştu.