5 TL deyip geçmeyin kontrol edin! Aslında servet değerinde! Elinizde varsa...

Ülkelerin merkez bankalarında basılan paralarda bazen çeşitli basım hataları meydana gelebiliyor. Hatalı basım banknotları gören vatandaşlar ise koleksiyonerler için bu paraları internet üzerinden satışa sunuyor. Trabzon'un Tonya ilçesinde fırın ustası Şerafettin Elbir (33), bir müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL'lik banknotu, 80 bin liraya satışa çıkardı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde üniversite öğrencisi Doğan Kaya (21), ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu internetten 75 bin liraya satışa sundu. İnternette yayınlanan bu tarz haberleri gören vatandaşlar ise cüzdanlarındaki paralarda herhangi bir hata olup olmadığını merak ediyor.
50 TL'LİK BANKNOTU, 80 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDI
Trabzon'un Tonya ilçesinde fırın ustası Şerafettin Elbir (33), bir müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL'lik banknotu, 80 bin liraya satışa çıkardı.
İlçede ekmek fırınında usta olarak çalışan Şerafettin Elbir, bir müşterisinin verdiği 50 TL'lik banknottaki hatayı fark etti. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken '5' yazdığını gören Elbir, durumdan şüphelenerek, sahte olduğunu düşündüğü parayı bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı. Paranın hatalı basıldığı tespit edilirken, internette araştırma yapan Elbir, koleksiyoncuların bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrendi. Elbir, hatalı basım paranın fotoğraflarını internet ortamında paylaşıp, satışa çıkardı. Elbir, en az 80 bin TL istediği parayı, en yüksek teklifi verene satacak.
Paranın hatalı basıldığını ve Türkiye'de sadece birkaç tane olduğunu söyleyen Elbir, "Akşam iş yerinin kasasını toparlarken, kasadaki 50 TL'nin sıfırının olmadığını fark ettim. Durumu bir arkadaşıma anlattım, arkadaşımda bana bu paralarının değerli olduğunu ve koleksiyonerlerin bu paralara ilgi duyduğunu söyledi. Arkadaşımla paranın sahte olup olmadığını öğrenmek için bankaya gittik. Bankada para okuma cihazından geçti, ardından para kalemi kullandık sahte olmadığını öğrendik. Sonra internette bir araştırma yaptık; bu paraların çok yüksek rakamlara 70-80 bin liraya satıldığını öğrendik. Biz de açık artırma usulüyle parayı 80 bin liradan satışa sunduk. En yüksek teklifi verene parayı vermeyi düşünüyoruz" dedi.
HATALI BASIM 5 TL'LİK BANKNOTU SATIP, BİLGİSAYAR ALMAK İSTİYOR
Düzce'de, ortaokul öğrencisi Yasenur Durmaz (13), eline geçen hatalı basım olduğunu düşündüğü 5 TL'lik banknotu sosyal medya hesabından bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, para satın alınırsa uzaktan eğitimi için yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.
Yahyalar Mahallesi'nde oturan Yasenur Durmaz, uzaktan eğitime katılmak için masaüstü bilgisayar kullanıyor. Yasenur'un masaüstü bilgisayarı oldukça yavaş çalışırken, yine kendisine ait olan dizüstü bilgisayarın ise ekranı arızalandı. Yasenur, annesinin kendisine ekmek almak için verdiği 5 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu düşünerek sosyal medya hesabı üzerinden bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, paranın satın alınması durumunda yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.
'DERSLERİME DAHA İYİ ÇALIŞMAK İSTİYORUM'
Hatalı basım paraların satıldığını haberlerde gördüğünü belirten Yasenur Durmaz, "Ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyim. Online derslerimize başladık. Ancak masaüstü bilgisayarım çok yavaş. Laptopumun ekranı arızalandı. Bu ikisini değiştirmek istiyordum. Annem bana ekmek almak için 5 lira verdi. 5 liraya baktığımda yanlış basıldığını fark ettim. Daha önce bunu haberlerde görmüştüm. Ben de 5 lirayı sakladım. Daha sonra sosyal medya hesabım üzerinden 5 lirayı satışa çıkardım. Bin liraya bu parayı satmak istiyorum. İkinci el bir laptop alıp derslerime daha iyi çalışmak istiyorum. İnşallah birisi bu parayı benden alır. Bende yeni bir laptop sahibi olurum" dedi.
HATALI BASILAN BANKNOTA 50 BİN TL İSTİYOR
Niğde'de, özel bir şirkette çalışan İbrahim Arslan, hatalı para haberlerini okuduktan sonra alışverişlerde karşılaştığı bütün paraları incelemeye başladı. Arslan, alışveriş sırasında şans eseri eline geçen, sağ üst köşesinde rakamlarının bir kısmı olmayan hatalı basım 50 TL'lik banknotu koleksiyonerlere 50 bin TL'ye satacağını söyledi.
Özel bir şirkette 'yönetici' olan İbrahim Arslan, 'hatalı para' bulup, satışa çıkartanları görünce, eline geçen paraları incelemeye başladı. Arslan, alışveriş yaparken sağ üst köşesinde rakamlarının bir kısmı olmayan hatalı basım 50 TL'lik banknotu fark edince, bankaya götürdü. Sahte olmadığını öğrendiği parayı satışa sunan Arslan, "Koleksiyonculardan sıfırı olmayan 50 TL için teklifleri bekliyorum. Tahminim 50 bin lira gibi bir rakam istiyorum" dedi.
'İNTERNETTE HATALI PARALARI ARAŞTIRDIM'
Arslan, eline geçen kağıt ve metal paraların inceleyip hatalarını bulmaya çalıştığını belirterek, "Hatalı para üzerine çıkan haberleri araştırdım. Bunları araştırdıktan sonra bende bir tik oluştu. Elime geçen her türlü madeni para ve kağıt paranın seri numarası, T.C. kısmının yamuk basılması ya da demir paralardaki hataları bulmaya çalışıyorum, hatta seri numaralarını kontrol ediyorum. Acaba bir yer de yanlışlık bulabilir miyim diye. Şu an bu hatayı yakaladım. Bundan sonraki süreçte ne gibi hatalar yakalarım onları araştırmaktayım. Hala koleksiyoncular hangi paraları değerlendiriyor ya da hangi paralar değerli onları kontrol ediyorum. Aslında koleksiyonla alakalı bir bağlantım yoktu ama çıkan haberlerden sonra bende para koleksiyonu oldu. Eski paraları toplamaya başladım. Koleksiyon yapayım diye aynı zamanda hata varsa bulmaya çalışıyorum. İnşallah kısmetimde varsa başka paralar da bulmaya çalışacağım" diye konuştu.
HATALI BASIM 20 LİRAYI KOLEKSİYONERLER İÇİN SATIŞA ÇIKARDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Kadir Danışmaz, hatalı basım 20 liralık banknotu koleksiyon değeri taşıdığı düşüncesiyle satışa çıkardı.
Danışmaz, gazetecilere, Orhanlar Mahallesi'nde manav olduğunu ve bir müşterisinden aldığı paraları kontrol ettiğinde hatalı basım 20 liralık banknotu fark ettiğini söyledi.
Paranın sağ üst köşesinde bulunması gereken hologramın bir kısmının olmadığını fark ettiğini aktaran Kadir Danışmaz, paranın sahte olduğunu düşünerek bir bankanın şubesine gittiğini anlattı.
Paranın kontrol cihazına tutulduğunda sahte olmadığını öğrendiğini dile getiren Danışmaz, "Gerçekten de böyle bir durum belki de milyonda bir gelir. Televizyon ve gazetelerde hatalı basılmış paraları görüyorduk ama bana denk geleceği aklımın ucundan bile geçmiyordu. Paranın sahte olduğunu düşündüm, bankaya gittim, baktım ki 'Para gerçek' dediler. Büyük şaşkınlık yaşadım." diye konuştu.
Kadir Danışmaz, parayı saklamayı düşünmediğini, ilgilenenler ve koleksiyonuna katmak isteyenlerin tekliflerine açık olduğunu da dile getirdi.