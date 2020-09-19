Hafta sonu Kapalıçarşı CANLI anlık altın fiyatları merakla araştırılmaya başlandı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artarak 474,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 457 bin lira, en yüksek 476 bin 470 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 474 bin liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|472,50
|472,70
|474,00
|474,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.114,00
|3.135,00
|3.124,00
|3.145,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|431,00
|436,00
|432,00
|436,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.043,00
|3.063,00
|3.053,00
|3.073,00
|Yarım Ziynet
|1.522,00
|1.532,00
|1.526,00
|1.536,00
|Çeyrek Ziynet
|761,00
|766,00
|763,00
|768,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artarak 474,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 768,00 lira, Cumhuriyet altını 3.145,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazanarak 474,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 474 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 457 bin lira, en yüksek 476 bin 470 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 474 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 332 milyon 351 bin 924,90 lira, işlem miktarı ise 2.877,74 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 364 milyon 847 bin 52,58 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler Anonim Şirketi, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
ABD Merkez Bankası (Fed) kararıyla gerileyen değerli metal fiyatları, Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların yeniden eklili olmaya başlamasıyla yeniden yükseldikten sonra 1,950 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubundaki tüm ülkelerin OPEC+ anlaşmasına bağlılıklarını dile getirdiklerini açıklamasının ardından 44 doları aşan Brent petrol de 43 dolara çekildikten sonra bu düzeyde yatay düzeylerde işlem görüyor.
OPEC+ Bakanlar Birleşik İzleme Toplantısı'nın ardından konuşan Novak, küresel düzeyde ticari petrol stoklarının Ağustos ayında 45 milyon varil düştüğünü, mevcut durumda kürsel petrol tüketiminin de günde ortalama 93 milyon varil düzeyinde olduğunu söyledi.
Novak ayrıca, mevcut petrol fiyatlarının genel olarak piyasaların durumunu yansıttığını, günlük ortala petrol üretiminin, genel talebin 1.5 - 2.0 milyon varil altında olduğunu vurguladı. Bakan, küresel petrol talebinin gelecek yılın ikinci çeyreğinde tam anlamıyla toparlanmasını beklediklerini ekledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.80 artışla 44.12 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.63 artışla 41.78 dolar,
- altın yüzde 0.36 artışla 1,951.38 dolar,
- gümüş yüzde 0.32 artışla 27.12 dolar,
- bakır yüzde 0.04 artışla 6,795.00 dolar,
- platin yüzde 0.35 artışla 941.93 dolar,
- paladyum yüzde 0.33 artışla 2,340.29 dolar düzeyindeydi.