Hafta sonu Kapalıçarşı CANLI anlık altın fiyatları merakla araştırılmaya başlandı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artarak 474,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 457 bin lira, en yüksek 476 bin 470 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 474 bin liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?