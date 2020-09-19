Gün içerisinde dolar, euro ve sterlin döviz kurlarında güncel alış satış fiyatları ve canlı veriler yakından takip ediliyor. Bir önceki kapanışta en düşük 7,4870, en yüksek 7,5646 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,5500'ten tamamladı. Dün dolar/TL, haftanın son işlem günün düşüşle başladı. Peki, dolar, sterlin ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?