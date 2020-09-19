Gün içerisinde dolar, euro ve sterlin döviz kurlarında güncel alış satış fiyatları ve canlı veriler yakından takip ediliyor. Bir önceki kapanışta en düşük 7,4870, en yüksek 7,5646 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,5500'ten tamamladı. Dün dolar/TL, haftanın son işlem günün düşüşle başladı. Peki, dolar, sterlin ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, yeni güne satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 371 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 6.022 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 13.208 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 5.021 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 azalışla 7.012 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 19.685 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1844'ten işlem görüyor.
Analistler, önceki günkü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının ardından küresel piyasalarda etkili olan karışık seyrin devam ettiğini belirterek, makroekonomik veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid) tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Brexit görüşmelerine ilişkin Avrupa Birliği tarafından pozitif açıklamalar gelse de belirsizliklerin devam ettiğini vurgulayan analistler, bugün ABD'de ödemeler dengesi ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da Üretici Fiyatları Endeksi aylık bazda değişmezken, yıllık ise yüzde 1,2 geriledi.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Japonya'da çekirdek enflasyonun ağustosta yıllık yüzde 0,4 azalarak beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarak haftayı 23.360 puandan tamamladı.
Dün 104,5 ile 31 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen dolar/yen paritesi, bugün de gerilemesini sürdürürken saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 104,7 seviyelerinden işlem görüyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 artışla 2.228 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 39.053 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 primle 24.4889 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,3 artarak 2.412 puandan kapandı.