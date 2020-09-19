Kademeli mesai saatleri kaç? İstanbul kademeli mesai saatleri açıklandı mı?

İstanbul kademeli mesai saatleri! Kademeli mesai saatleri nedir? Kademeli mesai saatleri kaç? Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ilde uygulanan kademeli mesai saatleri uygulamasına İstanbul'da da geçiliyor. Kamu ve özel sektör çalışanları da İstanbul kademeli mesai saatleri açıklaması yapıyor.
İSTANBUL KADEMELİ MESAİ SAATLERİ!
Vali Yerlikaya, İstanbul'da toplamda 5 milyon 225 bin 983 çalışanın olduğunu ve Büyükşehir İETT verileri doğrultusunda pandemi öncesinde günlük yolcu sayısı 7,6 milyon iken bugün 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü söyledi.
İstanbul'da toplu taşımada en yoğun olan saatler olarak 07.00 - 09.00 ve 17.00 - 20.00 saatleri arasını işaret eden Yerlikaya, tüm çalışmaların tek amacının bu yoğun olan dilimlerde vatandaşları istasyon, toplu taşıma aracı ve duraklarda salgın tehdidinden korumak olduğunu belirtti.
Yaşanan gelişmeler neticesinde vatandaşlar tarafından kademeli mesai nasıl olacak sorusu sık sık soruluyor. Vali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu toplantısında toplu taşıma araçlarında pik saatlerdeki yoğunluğun giderilmesi adına yalnızca kamu sektöründe değil özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma uygulamasına geçilmesinin faydalı olacağı noktasında görüş birliğine ulaşıldığını açıkladı.
Buna göre; resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi (ana sınıfı) öğrencileri ve özel eğitim okullarının ana sınıfı öğrencileri ve 1. sınıf öğrencilerinin 21 Eylül Pazartesi saat 09.00'da ders başı yapacağını belirtti. İkinci hafta itibarıyla ise öğrencilerin saat 09.30'da ders başı yapacaklarını açıkladı.
28 Eylül 2020 itibarıyla vardiya sistemi ile görev yapan bazı bölge müdürlükleri ile İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00'de başlayacak ve kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edecek.
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri için ise 08.00-16.30 olacak. Sağlık teşkilatı da 08.30-16.30 saatleri arası mesai yapacak. Vali Yerlikaya'nın açıklamasına göre diğer bütün kamu kurum ve kuruluşları için 09.00-16.30 saatleri arasında mesai uygulanacak.