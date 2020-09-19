Kademeli mesai saatleri kaç? İstanbul kademeli mesai saatleri açıklandı mı?

İstanbul kademeli mesai saatleri! Kademeli mesai saatleri nedir? Kademeli mesai saatleri kaç? Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ilde uygulanan kademeli mesai saatleri uygulamasına İstanbul'da da geçiliyor. Kamu ve özel sektör çalışanları da İstanbul kademeli mesai saatleri açıklaması yapıyor.

İSTANBUL KADEMELİ MESAİ SAATLERİ!

Vali Yerlikaya, İstanbul'da toplamda 5 milyon 225 bin 983 çalışanın olduğunu ve Büyükşehir İETT verileri doğrultusunda pandemi öncesinde günlük yolcu sayısı 7,6 milyon iken bugün 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü söyledi.

İstanbul'da toplu taşımada en yoğun olan saatler olarak 07.00 - 09.00 ve 17.00 - 20.00 saatleri arasını işaret eden Yerlikaya, tüm çalışmaların tek amacının bu yoğun olan dilimlerde vatandaşları istasyon, toplu taşıma aracı ve duraklarda salgın tehdidinden korumak olduğunu belirtti.