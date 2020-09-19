İşte dev projenin detayları! 6 ilde düğmeye basıldı

Türkiye'deki tarımsal üretimin artırılması ve tarımsal istihdamın desteklenmesi amacıyla topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla, nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan hazine taşınmazlarının kiralanmasına ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği yayımlandı. Düzenleme ile topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere 60 dönüme kadar hazine arazisini 10 yıl süreyle kiralama olanağı sağlandı. Kira süresi 10 yılın sonunda 10 yıl daha uzatılabilecek.



ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İLANA ÇIKARILACAK

Proje kapsamında, tarım arazileri topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanmak üzere önümüzdeki hafta ilana çıkarılacak. Hazine taşınmazları öncelikle; taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya o köyde/mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, nüfus kaydı, ikamet durumu, arazi varlığı, medeni durumu ve aile nüfusu kriterleri esas alınarak yapılacak puanlama sonucunda yüksek puan alanlar arasından başvuru sahibine kura çekmek suretiyle kiralanacak. Başvuru kriterlerine göre yapılacak puanlama sonucuna göre en yüksek puanı alandan başlamak üzere, ilan edilen taşınmaz/bölüm sayısı kadar başvuru sahibi kura çekimine davet edilecek. Komisyon tarafından en yüksek puanı alandan başlamak üzere kura çekimi yapılarak taşınmazlara ilişkin hak sahipleri belirlenecek.