Daire arayanları sevindirecek müjdeli haber: Her keseye uygun! Fiyat listesi...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı daire kampanyalarını açıklandı. En düşük 110 bin TL'den başlayan daire ve iş yerleri kısa sürede yoğun talep göreceğe benziyor. Çeşitli katlarda yer alan konutların metre karelerinin 100 ile 150 m2 arasında olduğu duyuruldu. Duyurunun yapılmasıyla birlikte başvuru şartlarına ve kura tarihleri merak ediliyor. Peki, TOKİ konutlarına başvuru nasıl yapılır? İşte il il satışa çıkarılan konut sayıları, başvuru ve kura tarihlerine dair bilgiler

TOKİ İL SATIŞ YAPILAN KONUTLARIN LİSTESİ

ANKARA

Ankara 155 konuttan 35'inin satışı devam ediyor. Mamak Gülseren Mahallesi 1 ve 2. etaptaki daireler 3+1, 4+1 şeklinde ve 260 ile 360 bin TL arasında fiyatla satılıyor. Son başvuru tarihi 31.12.2020.