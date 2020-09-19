5-20-50 TL'niz servet değerinde olabilir! Cüzdanınızda varsa zengin oldunuz! Meğerse...

Hatalı basım 5-10-20-50 ve 100 TL'lik banknotlar servet değerinde olabiliyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını gören vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden koleksiyonerler için satışa sunuyor. En çok satışa sunulan banknotlar arasında ise 5-10-20-50 ve 100 TL'lik banknotlar yer alıyor. Vatandaşlar bazen paraların sahte olduğunu düşünüyor ancak gerçek bankaya götürünce ortaya çıkıyor. Bankada yapılan incelemelerin ardından paranın hatalı basıldığı tespit ediliyor. İnternette yayınlanan bu tarz haberleri gören vatandaşlar ise cüzdanlarındaki paralarda herhangi bir hata olup olmadığını merak ediyor.

50 TL'LİK BANKNOTU, 80 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDI

Trabzon'un Tonya ilçesinde fırın ustası Şerafettin Elbir (33), bir müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL'lik banknotu, 80 bin liraya satışa çıkardı.

İlçede ekmek fırınında usta olarak çalışan Şerafettin Elbir, bir müşterisinin verdiği 50 TL'lik banknottaki hatayı fark etti. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken '5' yazdığını gören Elbir, durumdan şüphelenerek, sahte olduğunu düşündüğü parayı bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı. Paranın hatalı basıldığı tespit edilirken, internette araştırma yapan Elbir, koleksiyoncuların bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrendi. Elbir, hatalı basım paranın fotoğraflarını internet ortamında paylaşıp, satışa çıkardı. Elbir, en az 80 bin TL istediği parayı, en yüksek teklifi verene satacak.