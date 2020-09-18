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    • Ekonomi
    • 18.09.2020 Gazete
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    Ürün yelpazesini genişletiyor

    kulaküstü kulaklıklar, çeyreğinde ses ürün yelpazesine katılıyor. Aktif gürültü engelleme sistemine sahip L3'te ekstra dahili mikrofon, arka plan seslerini kaldırma özelliğinde. L3, dokunmatik kontrolleri sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor.

    Ürün yelpazesini genişletiyor
    Philips Fidelio kulaküstü kulaklıklar, çeyreğinde ses ürün yelpazesine katılıyor. Aktif gürültü engelleme sistemine sahip L3'te ekstra dahili mikrofon, arka plan seslerini kaldırma özelliğinde. L3, dokunmatik kontrolleri sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor. Alternatif olarak, bas-konuş özelliği, Asistan uyumluluğu aracılığıyla eller serbest şekilde, sesli yardım olanağı sunuyor. Fidelio L3 ANC kulaklıklar Muirhead deri ile kaplanmış metal kafa bandı ve yumuşak deri kaplı kulak başlığı yastıkları ile tasarımından da söz ettiriyor.
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