Ürün yelpazesini genişletiyor

Philips Fidelio L3 kulaküstü ANC kulaklıklar, B95 ve B97 soundbarlar yılın son çeyreğinde ses ürün yelpazesine katılıyor. Aktif gürültü engelleme sistemine sahip L3'te ekstra dahili mikrofon, arka plan seslerini kaldırma özelliğinde. L3, dokunmatik kontrolleri sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor. Alternatif olarak, bas-konuş özelliği, Google Asistan uyumluluğu aracılığıyla eller serbest şekilde, sesli yardım olanağı sunuyor. Fidelio L3 ANC kulaklıklar Muirhead deri ile kaplanmış metal kafa bandı ve yumuşak deri kaplı kulak başlığı yastıkları ile tasarımından da söz ettiriyor.