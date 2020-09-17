Ülkemizde farklı meslek kollarında çalışan milyonlarca vatandaş gelecekte alacağı emekli maaşını merak ediyor. Yüksek aylık için çalışırken alınması gereken önlemler bulunuyor. Özellikle 8 noktaya dikkat edilmesi, emekli aylığını yükseltiyor. Bu kapsamda ne zaman emekli olacağını ve ne kadar maaş alacağını merak edenler SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl artırılır sorusuna yanıt arıyor. İşte çalışanların ve emeklilerin merak ettiği tüm detaylar

EN ÖNEMLİ KRİTER

● Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalarına dikkat etmek lazım. En önemli parametre, brüt maaş.