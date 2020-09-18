Evlenene 3 bin euro teşvik! Tek bi şart var!

Bunda kuşkusuz pandemi sürecinin neden olduğu belirsizlik atmosferinin de payı büyük. Yaşanan bu olumsuz durum karşısında Sicilya Bölge Yönetimi, evlilik oranını arttırmak için bir teşvik bütçesi oluşturdu.

Teşvik bütçesi 3.5 milyon eurodan oluşuyor. Sicilya Bölge Yönetimi bu süreçte insanları evliliğe teşvik etmek için her çifte 3 bin euro yardımda bulunacak.