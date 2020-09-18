



UÇAKLARI YERDE KALIRDI

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da, Türkiye'den önce seyahat izni verilen rakip ülkelerin bir bir kapatıldığına dikkat çekti. Bülbüloğlu, "Akdeniz çanağında sistemi sağlıklı çalışan tek ülke Türkiye. Bu durum dünya devi tur operatörlerinin yönünü Türkiye'ye çevirdi. Şimdi bu ülkelere alternatif olarak Türkiye'ye geliyorlar. Biz TUI, Jet2holidays gibi dünya devi operatörlerin yükünü sırtlamış durumdayız. Eğer Türkiye olmasaydı, onların uçakları yerde kalacaktı" dedi.

Bu süreçte daha önce Türkiye'de hiç tatil yapmamış kişilerin de ülkemize geldiğini anlatan Bülbüloğlu, yeni müşteriler kazandıklarını kaydetti. Bülbüloğlu, şöyle konuştu:

"2021 için öngörüde bulunmak şu an zor. Şu anda için dev operatörler hedefi 2019'u yakalamak. Ancak hiç tatile gitmeyen Avrupalılar var. Eğer pandemi dünyada kontrol altına alınır ve Avrupa'da büyük bir ekonomik kriz yaşanmazsa talep artabilir."