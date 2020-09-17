Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürleri Deniz Varol ve Bilgihan Yılmaz, 1 Ocak'tan ve pandemi döneminin miladı sayılan 1 Temmuz'dan itibaren turizm sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.



EYLÜLÜN YARISINDA 500 BİN YOLCU

Bu süreçte Türkiye'ye ciddi talep olduğunu belirten Deniz Varol, "Bugüne baktığımızda toplamda 2 milyon gelen yolcu sayısını geçtik. Yani bugüne kadar, sene başından bu yana sadece Antalya Havalimanı üzerinden 2 milyon turist girdisi olmuş. Eylül ayında 500 bin yolcuya yaklaştı. Bunların yarısı neredeyse Rus yolcu, dolayısıyla Rusya, Ukrayna bölgesinden çok ciddi talep var" dedi.