Antalya'ya 1 Ocak-13 Eylül döneminde gelen turist sayısının 2 milyon 3 bin 946'ya ulaşması sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü.
Kente 13 Eylül'e kadar en fazla turist gönderen ülkeler arasında Rusya 703 bin 463 turistle ilk, Ukrayna 354 bin 518 turistle ikinci, Almanya 239 bin 673 turistle üçüncü sırada yer aldı.
Kente 13 Eylül'e kadar en fazla turist gönderen ülkeler arasında Rusya 703 bin 463 turistle ilk, Ukrayna 354 bin 518 turistle ikinci, Almanya 239 bin 673 turistle üçüncü sırada yer aldı.