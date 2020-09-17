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    • Ekonomi
    • 17.09.2020 Gazete
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    ’ya gelen sayısı 2.4 milyona yaklaştı

    başkenti 'ya gelen sayısı, 2.4 milyona yaklaştı. 703 bin 463 turistle ilk, 354 bin 518 turistle ikinci, 239 bin 673 turistle üçüncü sırada yer aldı.

    Antalya’yı çok seviyo'rus'
    Antalya'ya 1 Ocak-13 Eylül döneminde gelen sayısının 2 milyon 3 bin 946'ya ulaşması sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü.

    Kente 13 Eylül'e kadar en fazla turist gönderen ülkeler arasında 703 bin 463 turistle ilk, 354 bin 518 turistle ikinci, 239 bin 673 turistle üçüncü sırada yer aldı.



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    Haberler Ekonomi Antalya’ya gelen turist sayısı 2.4 milyona yaklaştı
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