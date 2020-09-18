Örneğin bir mil 1.6 kilometre olduğu için 160 bin kilometredeki bir aracı düşünürsek mile çevirdiğimiz zaman ekrandaki rakamlar 100 bine düşmüş olarak görünür. Bundan dolayı mağdur olan insanlar var, sonrasında dava açanlarda oluyor.

Sanayide kilometre düşüren yerler var, kilometreyi geri alıyorlar tabi bizim kendi iş yerimizde bununla ilgili bir cihaz aldık bu cihaz arabaya bağladığımız zaman toplam kat ettiği mesafeyi gösteriyor. Burada da birçok vaka yaşadık araç 200 binde gözüküyor cihazı bağladığımız zaman 270 binlerde çıkıyor. Satıcı aracını daha yüksek fiyata satabilmek için kilometresini düşürüyor.

Ekspertiz yapılan yerlere dikkat edilmesi gerekiyor, özellikle kilometre sorgulaması yapmayan tek düze çalışan alt takım, kaporta, boya badana geçen yerlerde ekspertiz yapmasınlar. Araçlarını doğru düzgün yerlerde ekspertiz yaptırsınlar. Kişi 50 TL ile kilometre düşürmek için cihaz parası veriyor, 100 bin liralık bir araçta yaklaşık 10 bin lira fazlasına satıyor arabayı" dedi.

"KİLOMETRE DÜŞÜRÜNCE ARAÇ DAHA CAZİP GELİYOR"

Oto galerici Mesut Eren ikinci el araçta kilometre düşürünce aracın daha cazip hale geldiğini kaydederek, bu tür dolandırıcıların savcılığa şikayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Eren, "İkinci el araçta kilometre düşürünce araç daha cazip oluyor, daha az yıpranmış olarak görünüyor piyasada. Çok fazla kilometre yapan araçlar hırpalanmış araçlar diye tabir ediliyor ki gerçekten de öyle ama kilometreye çok aldanmamak lazım önemli olan arabanın yürüyen aksamıdır, şanzıman mekanik kısımlarıdır.

Kilometresi düşürülmüş araçları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hatta bunu tespit ettikleri zamanda gidip savcılıkta suç duyurusunda bulunmaları da tavsiye ediyorum, çünkü bu dolandırıcılığa giriyor" diye konuştu.