Türkiye'de esnaf sayısı 2 milyon sınırına dayandı

Türkiye'de esnaf sayısı ağustos sonu itibarıyla 2 milyona yaklaşırken, nüfusa göre esnaf yoğunluğunun en fazla olan il yüzde 4,3 ile Burdur, en az olduğu il ise yüzde 0,97 ile Şırnak olarak belirlendi.

AA muhabirinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 31 Ağustos itibarıyla ülkedeki esnaf sayısı 1 milyon 953 bin 120'ye ulaştı. Bu esnaflara ait 2 milyon 103 bin 745 iş yeri kayıtlara geçti.

Esnaf sayısı, nüfus yoğunluğuna göre en fazla il Burdur olarak belirlendi. Yaklaşık 271 bin nüfusa sahip Burdur'da esnaf sayısı 11 bin 638'i bulurken, bu rakamın kentin nüfusuna oranı yüzde 4,3 oldu. Esnaf sayısının en yoğun olduğu diğer iller sırasıyla yüzde 4,21 ile Muğla, yüzde 4,01 ile Çanakkale, yüzde 3,96 ile Artvin ve yüzde 3,91 ile Edirne olarak kaydedildi.

Öte yandan Şırnak, nüfusa göre esnaf yoğunluğunun en az olduğu il olarak sıralamada yer aldı. Kentteki esnaf sayısı ağustos sonu itibarıyla 5 bin 146 oldu. Buna göre Şırnak nüfusunun sadece yüzde 0,97'si esnaflık yapıyor. Şırnak'ı yaklaşık yüzde 1,01 ile Batman yüzde 1,29 ile Diyarbakır, yüzde 1,36 ile Ağrı, yüzde 1,42 ile Siirt takip ediyor.