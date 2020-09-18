Buna karşılık, kripto para piyasalarında 350 milyar doları aşan toplam piyasa hacmindeki artış son 24 saatte de sürdü ve Perşembe günü 350.49 milyar dolara ulaştıktan sonra, Cuma günü 351.74 milyar doları buldu.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.14 düşüşle 10,912 dolara inerken, piyasa hacmi de, 201.81 milyar dolarda sabit kaldı.