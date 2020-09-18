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    • 18.09.2020 08:49
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    • 18.09.2020 08:49
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    18 Eylül Cuma! Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi sorgula!

    (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. 18 Eylül arma motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz. Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL'ye çıkarıldı. İşte 18 Eylül Cuma sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı 18 Eylül Cuma! Evde bakım maaşı parası yatan iller listesi sorgula!

    18 Eylül Cuma yatan iller! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalanabildiği evde bakım maaşları, her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Bu hafta başından itibaren evde bakım maaşları yatırılmaya başlandı. Peki, 17 Eylül hangileri? İşte detaylar…

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

    1- Aksaray

    2- Tokat

    3- Afyonkarahisar

    4- Kırıkkale

    5- Ordu

    6- Kırklareli

    7- Diyarbakır

    8- Edirne

    9- Zonguldak

    10- Mersin

    11- Konya

    12- Şanlıurfa

    13- Tekirdağ

    14- Aydın

    15- Manisa

    16- Uşak

    17- İstanbul

    18- Denizli

    19- Bilecik

    20- Adıyaman

    21- Samsun

    22- Antalya

    23- Hatay

    24- Kayseri

    25- Bursa

    26- İzmir

    27- Giresun

    28- Adana

    2020 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,61 TL oldu.

    Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL'ye çıkardık" dedi.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

    EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

    Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

    Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli olmak gerekiyor. Ayrıca raporda 'ağır engelli' bölümüne 'evet' yazılmış olması da aranan şart. Engel durumuna hastanelerdeki heyet karar veriyor. Bakım maaşı yaşlı, hasta ve muhtaç olan kimselere değil onlara bakan kimseler veriliyor. Başvuru 'Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

    Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

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    Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı 18 Eylül Cuma! Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi sorgula!
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