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    • Ekonomi
    • 18.09.2020 Gazete
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    İhtiyacı olana 2 milyar TL

    Coronavirüs salgını (Covid-19) sürecinde ihtiyacı olanlar desteklendi. ve ’na ’tan bu yana 2 milyar lira kaynak aktarıldı.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Coronavirüs ile mücadele kapsamında Mart ayından bu yana bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 2 milyar lira kaynak aktardıklarını açıkladı.



    81 il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na, (SYDV) sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak 'periyodik pay' adı altında kaynak aktardıklarını anlatan Selçuk, Covid- 19 ile mücadele kapsamında SYDV'lere ek olarak 4 periyodik pay daha gönderdiklerini belirtti.



    Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgın sürecinde Mart'tan bu yana vakıflarımıza gönderdiğimiz 715.2 milyon ek kaynak ile birlikte toplam 2 milyar lira periyodik pay göndermiş olduk" dedi.

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