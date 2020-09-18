İhtiyacı olana 2 milyar TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Coronavirüs ile mücadele kapsamında Mart ayından bu yana bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 2 milyar lira kaynak aktardıklarını açıkladı.







81 il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na, (SYDV) sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak 'periyodik pay' adı altında kaynak aktardıklarını anlatan Selçuk, Covid- 19 ile mücadele kapsamında SYDV'lere ek olarak 4 periyodik pay daha gönderdiklerini belirtti.