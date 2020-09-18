Av yasağı bitti! Tezgahlar balıkla doldu taştı





"BAZI BALIKLARDA YÜZDE 80'E, YÜZDE 100'E VARAN İNDİRİMLER VAR"

Yeni balık sezonu ve fiyatlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balık sezonunun 15 Nisan'da kapandığını hatırlatarak, "1 Eylül itibariyle ise Marmara, Ege ve Karadeniz'de tamamen yasak kalktı. Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkabiliyor. Bizde trol balıkçılığı ise 15 Eylül'de başladı. Bunun sebebi de havaların sıcak olması ve nemin yüksek olması. Ancak büyük teknelerimiz avlanmaya çıkmaya başlamıştı. Artık bütün teknelerimiz çıkmaya başladı. Şu anda neredeyse tüm çeşit balıklarımız geldi. Teknelerimiz dolu dolu geliyorlar. Her çeşit balığımız var. Barbunyadan, gümüşten, çupra, levrek, kalamar, karides, palamut, istavrit yani aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Akdeniz çeşitlilik konusunda diğer denizlere göre daha zengin. Balık çeşitliliğimiz çok. Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım ayları balığın bol olduğu aylardır. Halkımızı bu aylarda balık tüketmeye davet ediyoruz. Çünkü fiyatlar açısından da çok uygun, ekonomik. Yazın 40-50 liraya giden bir barbunya şu an 15-25 lira arasında. Yani bazı balıklarda yüzde 80'e hatta yüzde 100 varan indirimler var. Şu anda hem taze hem ucuz balık var" diye konuştu.