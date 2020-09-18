



Borsada yatırım yapanları uyaran uzmanlar hisse senedi kadar sektör seçiminin de önemli olduğunu belirtiyor. Özellikle belli dönemlerde öne çıkan sektörlerin izlenmesi gerektiğini belirten uzmanlar, "Bunun yanında bilmediğiniz sektör ve şirketlere yatırım yaparken daha çok düşünün" uyarısı yapıyor.