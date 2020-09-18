Borsada yatırım yapanları uyaran uzmanlar hisse senedi kadar sektör seçiminin de önemli olduğunu belirtiyor. Özellikle belli dönemlerde öne çıkan sektörlerin izlenmesi gerektiğini belirten uzmanlar, "Bunun yanında bilmediğiniz sektör ve şirketlere yatırım yaparken daha çok düşünün" uyarısı yapıyor.
Borsada konjonktüre bağlı olarak belli sektörler zaman zaman öne çıkıyor. Bu sektörler öncülüğünde de endeks yükseliyor. Ancak uzmanlar yatırım yaparken orta uzun vadeli düşünmenin riski azaltacağını belirterek, "Belli sektörlere yoğunlaştıysanız onlarla ilgili gelecekte ortaya çıkacak yenilik ve gelişmeleri de takip ederek orta uzun vadeli yatırım yapabilirsiniz" diyor.
SOSYAL MEDYAYA DİKKAT
Uzmanlar yatırımcıları mutlaka iyi araştırma ve doğru raporları okuma konusunda uyarıyor: Sosyal medya yatırım tavsiyesi alınacak yerler değil. Piyasa dolandırıcıları buraları kullanarak, vatandaşların parasına göz dikiyor. Özellikle borsa konusunda acemi olan yatırımcıları belli hisselere yönlendirerek kendi kazançlarını katlıyorlar. O yüzden kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapmak çok tehlikeli.