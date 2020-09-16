Tek şart var... Devlet tarafından 106 TL'ye kadar olan elektrik faturaları ödeniyor!

Kimler Bu Destekten Nasıl Yararlanabiliyor?

Dar gelirlilere yapılan elektrik faturası yardımı Mart 2019'dan itibaren düzenli olarak gerçekleşiyor. 2020'de de özellikle korona virüs sebebi ile yardımların genişliği arttırılmış bulunuyor. 2 milyondan fazla hanede, her ay ortalama 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödüyor.

Devlet tarafından 106 TL'ye kadar olan elektrik faturalarının ödenmesine ilişkin yardım ve destekten yararlanmak isteyenlerin birtakım şartları sağlaması bekleniyor. Bunlar arasında hane başında kişi başı gelirin asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 1'inden az olması yani 2020 yılı için bu tutarın 701 TL ve altında olması istenmektedir. Bu şartı sağlayanlar ilgili destek için başvuru yapabilmektedir.