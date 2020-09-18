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    • 18.09.2020 12:08
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    • 18.09.2020 12:08
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    Türk ilaç şirketinden dev satın alma

    Türk ilaç üreticisi , İsviçreli OM Pharma isimli şirketin yüzde 28,5'ini 4,2 milyar lira bedelle satın aldı. Açıklama şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'tan geldi.

    Türk ilaç şirketinden dev satın alma

    İlaç üreticisi Abdi İbrahim, solunum ve idrar yolu enfeksiyonları alanında faaliyet gösteren İsviçreli OM Pharma şirketinin %28.5'ini 4.2 milyar lira bedelle satın aldı.

    Açıklama Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut tarafından yapıldı.



    OM Pharma'nın sahibi Vifor Pharma tarafından yapılan açıklamada, şirketin tamamının yine İsviçre'de kurulu Optimus Holding'e 435 milyon İsviçre frankına satılması için anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Optimus Holding'de Abdi İbrahim'in %28.5 payı bulunuyor.
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