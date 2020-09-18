Türk ilaç şirketinden dev satın alma





OM Pharma'nın sahibi Vifor Pharma tarafından yapılan açıklamada, şirketin tamamının yine İsviçre'de kurulu Optimus Holding'e 435 milyon İsviçre frankına satılması için anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Optimus Holding'de Abdi İbrahim'in %28.5 payı bulunuyor.